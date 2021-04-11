/626704/رئيس-برلمانية-الوفد-يطالب-ايقاف-سيل-الفساد-والخسائر-بالموازنه-العامه-للدولة

طالب النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد انه لابد من ايقاف سيل الفساد والخسائر بالموازنه العامه للدولة موضحا بان حجم الخسائر في الهيئات الاقتصاديه وصلت لـ 150 مليار خسائر وتزيد الي 170 مليار ، اذن في حاجه غلط وهذة التوصيات مبينه علي تقراير الجهاز المركزي للمحاسبات كاحد الادوات المساعده للبرلمان في الرقابه .

وأضاف وهدان خلال كلمته في الجلسه العامه خلال استعراض الموازنه العامه للدولة 2019 - 2020 كل عام ناتي في هذا التوقيت للمناقشة وكنت اتمني ان يتم تلافي الخطا ولكن النزيف والاخطاء مستمرة ولايوجد تننسيق مع البرلمان ، حيث ان تعداد الهيئات الاقتصاديه 161 هيئة 14 هيئة قامت باعداد تقارير موازانات وارسلتهم للبرلمان و107 هيئة لم ترسل اي بيانات اوتقارير وهي خارج نطاق الخدمه ، ولابد ان يكون هناك تقرير كاشف عن هذه الخسائر والارباح بالاضافه الي ان هناك 47 شركة في شركات قطاع الاعمال بتحقق تحقق خسائر في وزارة قطاع الاعمال

وشدد وهدان اننا نحتاج وقفه نواب الشعب مع نواب الشعب ونرتقي ونصل للمواطن بمشرعاتنا موكدا بان الهيئة البرلمانيه للوفد مشتركين مع الحكومه في الدعم لوقف النزيف الموجود لهذة الخسائر

واضاف وهدان بان المنح القروض فساد وباباً يقنن للفساد كل وزارة قاعده في حته والمنح فاكرينها ببلاش وطالب بتشكيل لجنة مشتركه موحده لاعداد تقرير عن المشروعات والمنح الليي تم تنفذة

ولفت وهدان ايضا الي ان هناك متاخرات كثيره جدا الهيئة الاقتصاديه لقناة السويس مستحقه للدولة و يوجد متاخرات بحوالي 3 مليار و8 من عشره ده المواطن اللي عليه فاتورة كهرباء ب150 جنيه بيتم قطع الكهرباء .