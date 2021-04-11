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/626705/أم-تقتل-طفلتها--جريمة-بشعة-تهز-سوريا
03:42 م - الأحد 11 أبريل 2021
شهد ريف حلب بسوريا، جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان، وذلك بعد قيام زوج والداة طفلة تبلغ من العمر عامان بقتلها بمعاونة والدتها، وقاما بدفنها قبل أن تعثر الشرطة على جثتها.
ووجد على جثة الطفلة آثار للتعذيب وكدمات على الرأس، وبعد أن ألقت الشرطة القبض على الزوج والزوجة، أعترفا بجريمتهما، وأشارا إلى أن الدافع وراء الجريمة هو صياح الطفلة المتكرر.
الصراع السوري
ولاتزال مدينة حلب السورية تشهد صراعا وعدم استقرار في العديد من المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية، مع قوات النظام السوري، حيث يستمر الصراع في سوريا إلى يومنا هذا، وذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات على بداية الأزمة السورية، حيث شهدت المدينة سيطر المعارضة بالكامل خلال السنوات الأخيرة، قبل أن ينجح النظام السوري في استعادة السيطرة على المدينة بالكامل وجزء من ريف حلب، بجانب سيطرته على الطريق السريع بين حلب ودمشق.
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