«مصائب قوم عند قوم فوائد».. إصابة تريزيجية بالرباط الصليبي !!

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تأكد غياب محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا والمنتخب المصري، بعد تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وبهذا أنتهي الموسم الكروي للاعب في البريميرليج ومع الفراعنة خلال العام الحالي، لتفتح الإصابة التي تعرض لها جناح النادي الإنجليزي الطريق أمام العديد من اللاعبين في الدوري المصري للمشاركة مع المنتخب المصري.

ويغيب تريزيجية عن صفوف المنتخب المصري لمدة 9 شهور على أقل تقدير، وبذلك قد يغيب جناح أستون فيلا عن صفوف الفراعنة خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية القادمة والمقرر إقامتها في يناير القادم 2022 بالكاميرون، الأمر الذي يفتح تواجد العديد من اللاعبين خلال الأيام القادمة.

أبرز الأسماء المرشحة لخلافة تريزيجية

وتشهد معسكرات المنتخب المصري القادمة، مشاركة عدد من اللاعبين بدلا من محمود تريزيجية المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وتفتح إصابة جناح أستون فيلا الطريق أمام رمضان صبحي لاعب بيراميدز، طاهر محمد صاهرر جناح النادي الأهلي، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، حسين الشحات ، لاعب المارد الأحمر.

وكانت تقارير إنجليزية قد كشفت عن حجم إصابة محمود حسن تريزيجية،والتي تعرض لها خلال مباراة ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي حسمها النادي بالفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وشهد اللقاء تسجيل محمد صلاح هدف الريدز الأول.

تريزيجية يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب إصابة محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا والمنتخب المصري، بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد أن تعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال مباراة الريدزالذي أنتهي بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يبدء اللاعب بفريق أستون فيلا خلال الساعات القادمة، فترة التأهيل المبدئية قبل خوض العملية الجراحية في الركبة ثم بعدها تبدء مرحلة العلاج الطبيعي.

تريزيجية أساسي في تشكيل أستون فيلا

وجاء تشكيل أستون فيلا لمواجهة ليفربول كالتالي: في حراسة المرمي : مارتينيز. في خط الدفاع : كاش – كونسا – مينجيس – تارجيت. في خط الوسط : دوجلاس لويز – ناكامبا – تراوري – جون ماكجين. في خط الهجوم : محمود تريزيجيه – أولي واتكينيس.

وكان ليفربول قد دخل لقاء أستون فيلا بتشكيل مكون من : في حراسة المرمي : أليسون بكيير. في خط الدفاع : أليكساندر أرنولد – نات فيليبس – كاباك – روبيرتسون. في خط الوسط : فابينيو – جيمس ميلنير – فينالدوم. في خط الهجوم : محمد صلاح – ديجو جوتا – فيرمينيو.