/626709/3-مباريات-سهلة--للإسماعيلي-في-شهر-رمضان-المبارك-تفاصيل

يستعد الإسماعيلي للمواجهات القادمة من الدوري الممتاز، بتدريبات متواصلة تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للدروايش، بعد أن أستطاع الفريق العودة لطريق الإنتصارات من جديد، حيث تفوق على المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين لهدف وحيد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الإسماعيلي 3 مواجهات تعد فرصة كبيرة للعودة من جديد في منتصف جدول ترتيب الدوري الممتاز على أقل تقدير، حال الفوز في الثلاث مباريات القادمة على حساب كلا من الإنتاج الحربي و الجونة والبنك الأهلي على الترتيب خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مايو المقبل، ويتعرض دوت الخليج أهم مواجهات الفترة القادمة .

موعد مباراة الإسماعيلي و الإنتاج الحربي

ويلتقي الإسماعيلي بمنافسه الإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتقام المباراة على ملعب الأهلي we السلام، في تمام التاسعة و النصف مساء الأول من مايو المقبل.

موعد مباراة الإسماعيلي والجونة القادمة

ويخوض الإسماعيلي مواجهة هامة أمام فريق الجونة ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري الممتاز، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الخامس من مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية وسط أجواء إحتفالية كبيرة بشهر رمضان الكريم.

موعد مباراة الإسماعيلي و البنك الأهلي

ويخرج الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز، في تمام التاسعة والنصف من مساء العاشر من شهر مايو المقبل ، وقبل أيام من عيد الفطر المبارك، وتقام المباراة على ملعب إتحاد الشرطة العسكري.

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسمياعلي عن قائمة الفريق الأصفر لمواجهة المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز، عقب الهزيمة المفاجئة على يد سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الجولة الماضية من الدوري بهدفيين مقابل هدف وحيد.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري البورسعيدي

وكان الإسماعيلي قد حقق فوزا هام على حساب المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي دهلخا الدروايش بقائمة مكونة من : حراسة مرمى: محمد صبحى - محمد فوزى - محمد مجدى. خط الدفاع : رضوان شريفى - حسين السيد - أحمد كاستيلو - مروان صحراوى - محمد عمار - محمد بيومى - عبد الله جمعة - مصطفى فارس . خط الوسط : محمود دونجا - عمر الوحش - محمد حسن - عماد حمدى - نادر رمضان - محمد عادل - محمد صادق - أحمد مدبولى - أرى بابل - عبد الرحمن مجدى - أحمد مصطفى - محمد عبد السميع. خط الهجوم : شكرى نجيب - فخر الدين بن يوسف - شيلونجو .