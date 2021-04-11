البابا تواضروس ينعى كاهنا فاضلا بإيبارشية بورسعيد

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم القمص صليب حكيم، كاهن عام الأنشطة فى إيبارشيه بورسعيد، عن عمر قارب الـ 76 عامًا، بعد خدمة كهنوتية امتدت لـ 23 سنة، خدم خلالها فى الأنشطة الكنسية وبيوت المؤتمرات، حيث أشرف على بيت السلام للمؤتمرات بجمصة التابع للإيبارشية.





ولد الأب المتنيح فى 6 سبتمبر عام 1945 وسيم كاهنًا فى 1 مارس 1998 بيد نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، ويجرى حاليا عمل ترتيبات صلوات تجنيزه. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القمص صليب حكيم، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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