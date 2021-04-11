صور.. زايد خلال زيارتها لقنا العام: توافر مخزون كاف من الأكسجين الطبى

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها اليوم، الأحد، لمستشفى قنا العام، استقرار معدلات الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة قنا، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة خلال فترة الاحتفالات بالمناسبات الدينية للحفاظ على جهود الدولة المصرية فى التصدى للفيروس.





جاء ذلك خلال تفقدها المستشفى اليوم الأحد، بمحافظة قنا، يرافقها اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، وذلك فى إطارجولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أكدت على أهمية تقديم خدمات العلاج الطبيعى لمرضى فيروس كورونا المستجد لعلاج ضعف عضلات الجهاز التنفسى الناتج عن الإصابة بالفيروس من قبل أخصائيى العلاج الطبيعى بالمستشفى، لافتة إلى ضرورة استفادة الأطقم الطبية من أخصائى العلاج الطبيعى من البرامج التدريبية التى تتيحها الوزارة ونقل خبراتهم إلى زملائهم من الفرق الطبية، مما يساهم فى تقليل نسب الوفيات بالفيروس.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة راجعت الحد الاستراتيجى للأكسجين الطبى بالمستشفى بـ تانك الأكسجين، والذى تبلغ سعته 6 آلاف لتر، بالإضافة لتوافر 78 أسطوانة أكسجين، مؤكدة أنه يتم استمرار توريد الأكسجين للمستشفى بانتظام لاحتياجات المرضى، فضلاً عن توافر مخزون كاف من الأكسجين الطبى بكافة المستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة راجعت خلال زيارتها نسب إشغال المستشفى والذى يضم 247 سريرًا، و25 سرير رعاية مركزة، و15 سرير رعاية قلبية، و11 سرير رعاية أطفال، و30 حضانة، و64 جهاز غسيل كلوى، و15 جهاز غسيل كلوى للأطفال.

ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أقسام المستشفى المختلفة وغرف عزل مصابى فيروس كورونا، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على الخدمة الطبية اللازمة وفقًا لبروتوكولات العلاج العلمية المحدثة فى هذا الشأن.

يذكر أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عدد من المستشفيات بمحافظات الصعيد لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.