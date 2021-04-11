رئيس خطة النواب: الهيئات الاقتصادية حققت 170 مليار جنيه خسائر خلال 19-20

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الاثنين؛ حيث من أهم ملاحظات اللجنة استمرار ظاهرة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية، بلغ عددها (6) هيئات، بالمخالفة لحكم المادة (34) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة.

وفى ضوء ما قضت به المادة (4) من ذات القانون من أن "تقديم الجهة لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة يُعد مخالفة مالية"؛ فإن اللجنة تطلب تحديد المسئولية تجاه هذا الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة (197) من الدستور.

وأكد أيضًا استمرار ظاهرة وجود تجاوزات لدى خمسة هيئات فى قيمة التكاليف والمصروفات عما قُرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه.

وفى ضوء أن التجاوز فى قيمة التكاليف والمصروفات دون أخذ الموافقة والترخيص المالى من مجلس النواب يدخل ضمن عداد المخالفات المالية طبقًا لما ورد فى حكم المادة (34) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة؛ فإن اللجنة تطلب تحديد المسئولية تجاه هذا الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية على نحو ما ورد بالمادة (197) من الدستور.

ولفت، أيضًا، إلى استمرار ظاهرة عدم دقة بنود الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية على نحو ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى بالمخالفة لحكم المادة (89) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 التى تنص بأن "يكون التقدير مبنى على أسس سليمة".

عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات.

وقد وصلت حالات عدم الاستفادة فى بعض الهيئات إلى نحو 90% من جملة الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب.

وأكد، أيضًا، انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلاً عن عدم وجود أى عوائد من البعض الآخر منها، من أهمها الهيئة المصرية العامة للبترول ،وبلغت قيمة الإيرادات التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية فى السنة المالية 2019/2020 نحو تريليون و175.4 مليار جنيه، مقابل نحو تريليون و205.8 مليار جنيه فى السنة المالية 2018/2019 بانخفاض بلغ نحو 30.4 مليار جنيه بنسبة 2.5% وقد مثلت الإيرادات التى حققتها بالترتيب: الهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، هيئة قناة السويس نحو 77.5% من مجمل الإيرادات التى حققتها الهيئات.

وحققت (32) هيئة فى السنة المالية 2019/2020 تعادل نسبتها 64% من مجموع عدد الهيئات صافى ربح بلغ نحو 84.2 مليار جنيه مقابل نحو 69.7 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة نحو 14.5 مليار جنيه بنسبة 17.2%. وقد مثل صافى ربح العام الذى حققته هيئة قناة السويس البالغ نحو 44.7 مليار جنيه نحو 53.1% من مجمل صافى الربح الذى حققته الهيئات.

وحققت (14) هيئة فى السنة المالية 2019/2020 تعادل نسبتها نحو 39% من مجموع عدد الهيئات خسائر بلغت نحو 21.5 مليار جنيه بزيادة عن الخسائر التى تحققت فى السنة المالية 2018/2019 البالغ قيمتها نحو 20.9 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 3%.، وقد ترتب على ذلك زيادة قيمة رصيد الخسائر المرحلة للهيئات كنتيجة طبيعية لتحقيقها خسائر سنويًا، حيث بلغت قيمتها 170 مليار جنيه مقابل نحو 150.3 مليار جنيه فى 30/6/2019 وقد تبين للجنة عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التى أقرتها مجالس إدارات بعض الهيئات فى ظل تزايد خسائرها سنويًا.

ويصدق ذلك على كل من: الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث بلغت قيمة الخسائر التى حققتها فى السنة المالية 2019/2020 نحو 12.7 مليار جنيه. والهيئة الوطنية للإعلام، حيث بلغت قيمة الخسائر التى حققتها فى السنة المالية 2019/2020 نحو 7.6 مليار جنيه، وقد مثلت قيمة خسائر العام التى حققتها الهيئتين نحو 94.2% من مجمل خسائر العام التى حققتها الهيئات، وقد ترتب على ذلك أن زادت الخسائر المرحلة للهيئتين، حيث بلغت نحو 79.3 مليار جنيه بالنسبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، و55.3 مليار جنيه بالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام، وبما يعادل 79% من مجمل الخسائر المرحلة لدى جميع الهيئات.