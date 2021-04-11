عاجل.. القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان 

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة
يسعدنى أن أهنىء سيادتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى وطننا المفدى وشعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات.
وبهذه المناسبة الطيبة يسعدنى أن أنقل إلى سيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة، وتأكيدهم على الوقوف خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماة لمصر وشعبها، أمناء على المسئولية وأوفياء للمهام التى توكل إليهم متمسكين بالقيم والمبادئ السامية التى دعا إليها هذا الشهر الكريم فى الصبر والتحمل والتضحية فى سبيل المبدأ والعقيدة طاعة لله عز وجل.
حفظكم الله ووفقكم إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير.
كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة.
وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1442هــ.
كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.
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