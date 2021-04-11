وزير المجالس النيابية: تطعيم النواب ضد كورنا الأسبوع الحالى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2019/2020.

وأكد الوزير أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة بكشف بأسماء النواب، الأسبوع الماضى، وسيتم بدء التطعيم من الأسبوع الحالى.

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، احتجاجا من جانب بعض النواب، على عدم تطعيمهم بلقاح كورونا حتى الآن.

وتدخل رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، ليؤكد أن كل نائب بصرف النظر عن سنه هو يمثل آلاف من المواطنين ويلتقى بهم، متابعا، هذا هو الفرق بين النائب والمواطن، وجميع النواب يمثلون فوق المائة مليون مواطن، وبالتالى فالمطالبة بتطعيمهم، ليس تمييزا.