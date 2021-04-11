اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اجتماعاً صباح اليوم ١١ ابريل ٢٠٢١ بحضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. استعرض الاجتماع سبل تعزيز التحرك المصري تجاه القارة الأفريقية في ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، فضلاً عن متابعة مستجدات العلاقات مع كل من الكونغو الديمقراطية في ضوء زيارة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" للقاهرة في فبراير ٢٠٢١، وأيضاً مع دولة بوروندي في ضوء زيارة الرئيس البوروندي "إيفاريست ندايشيميي" للقاهرة في مارس ٢٠٢١.

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