وزير الخارجية البوروندي يستقبل السفير المصري في بوجمبورا

استقبل ألبرت شينجيرو وزير الخارجية البوروندي السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، حيث جرى خلال اللقاء متابعة سبل تفعيل نتائج زيارة رئيس جمهورية بوروندي "إيفارست ندايشيميي" الأخيرة إلى القاهرة، وأعرب وزير الخارجية البوروندي في هذا الإطار عن شكر وتقدير الرئيس البوروندي الكبير على حفاوة استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس البوروندي والوفد المرافق له وكذا المباحثات الناجحة بين الرئيسين خلال الزيارة، بجانب ما تفضل به السيد رئيس الجمهورية بالتأكيد على الاهتمام المصري بتعزيز العلاقات المصرية البوروندية في كافة المجالات.
هذا وقد استعرض السفير المصري خلال اللقاء عدداً من الخطوات التنفيذية التي اعتمدتها الحكومة المصرية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم جمهورية بوروندي في العديد من المجالات، كما أكد على الاهتمام المصري بتفعيل ما جاء في مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس البوروندي للقاهرة. وأشار السفير المصري في السياق إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الخطوات التنفيذية الداعمة للعلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وكذا تقديم الدعم المصري لخطة النهوض الاقتصادية والسياسية التي يتبناها الرئيس البوروندي والهادفة لتحقيق نقلة نوعية للشعب البوروندي الشقيق.
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