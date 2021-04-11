/626701/عبد-المنعم-حسين-شطة-الزمالك-يجب-ان-يقدم-شكوى-لكن-الإجابة-متوقعة

أكد عبد المنعم حسين "شطة" نجم الأهلي السابق، أن الشكوي ليس لديها أي تأثير علي القرارات، وذلك بسبب ان الترجي التونسي والمولودية الجزائرية لم يخوضوا اللقاء بشكل جاد.

وقال شطة عبر برنامج كورة تريند بقناة الحدث اليوم:” إنه من الصعب إثبات حدوث تواطؤ بين الترجي والمولودية ولكن هناك جهات تتولى التحقيق في مثل هذه المباريات التي يشوبها الجدل.

وتابع حديثة قائلاً:”الجميع اطمئن بعد احراز الترجي التونسي الهدف الأول لصالح تأهل الزمالك، ولكن انخفض مستوي الفريق وجاء هدف التعادل”.

وأستكمل قائلاً:”الزمالك يجب ان يقد شكوي، لكن الأجابة متوقعة يعب جداً إللي إذا كان يوجد تسجيلات، وان يوجد من تحدث ان يتم “تفويت المباراة الزمالك قدم ماعليه واتمني ان لايوجد احباط داخل الفريق”.

وأضاف قائلاً:” أن مثل هذه الأمور شائكة واثباتها يكون صعبا للغاية ويحتاج دلائل ومستندات مثلما حدث مع المكسيكي خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق حين كان يعمل في الدوري الاسباني وتم اتهامه بالتلاعب في نتيجة المباراة.

ووأصل:” أن الاتحاد المصري في وقت سابق تم اتهامه في مباراة ودية ضد استراليا بالتلاعب في نتيجة المباراة بسبب المراهنات ولكن الأمور انتهت إلى لاشئ بعد التحقيق.

وأكد:” أن تقرير المراقب والحكم قد يحسم القرار بخصوص هذه المباراة أو أي حالات مثيرة للجدل ولكن الاحصائيات والارقام لن تؤكد شيئا أو تنفيه.

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وأختتم حديثة قائلاً:” سعيد بتأهل النادي الأهلي لربع النهائي واتمني عدم مواجهة الترجي التونسي نتيجة المنافسة الشرسة التي تكون بينهم”.

والجدير بالذكر اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق تونجيت والتي انتهت بنتيجة 4/1.

وأحرز محمود الونش الهدف الشخصي الثاني له في المباراة، والرابع للزمالك في مرمى تونجيت السنغالي، في المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ومازال الترجي متقدما بهدف نظيف وبهذة النتيجة يتأهل الفارس الأبيض للدور القادم من البطولة.

وسجل مروان حمدي الهدف الثالث للزمالك في مرمى تونجيت السنغالي، بعد تمريرة رائعة من أوباما إلى مروان حمدي المنفرد بالمرمى فسدد الأخير كرة ساقطة من أعلى الحارس المتقدم عن مرماه سكنت منتصف الشباك. في المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي.

وسجل مروان حمدي الهدف الثالث للزمالك في مرمى تونجيت السنغالي، بعد تمريرة رائعة من أوباما إلى مروان حمدي المنفرد بالمرمى فسدد الأخير كرة ساقطة من أعلى الحارس المتقدم عن مرماه سكنت منتصف الشباك. في المباراة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة القمة

ويستعد الزمالك لمباراته أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولي المؤجلة من الدور الأول.