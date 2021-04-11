/626702/ليونيل-ميسي-لحكم-المباراة---تحدث-معي-بشكل-جيد

وجه لاعبي برشلونة والمدير الفني للفريق رونالد كومان لحكم مبارا القمة الإسبانية جيل مانزانو بعد لقاء الفريقين، الذي انتهي لصالح ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

غاب الإسباني جيرارد بيكيه مدافع الفريق الكتلوني برشلونة عن لقاء الامس، بسبب الإصابة وتابع المباراة من ملعب اللقاء، وبعد انتهاء المباراة توجه بيكيه إلي حكم المباراة جيل مانزانو ووجه له بعض العبارات المبهمة بسبب أداء الحكم في المباراة، وعدم إحتساب ضربة جزاء لبرشلون في نهاية المباراة، والتي علق عليها الكثير من جانب الفريق الكتلوني، ولكن طاقم تحكيم المباراة من قبل الحكم الأول والمساعدين وحكام الفار لا يرون أنها ضربة جزاء صحيحة.

ليونيل ميس وحكم المباراة

قال الأرجنتيني لحكم المباراة جيل مانزانو في محادثة جمعتهما في الملعب، ميسي" تحدث بإحترام"، وذلك حسب ماذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ميسي أهدي الفرنسي جريزمان هدف مؤكد في الدقيقة 55 من عمر المباراة، ويهدرة بالتسديد في وضعية صعبة علي يسار الحارس، ويأتي الحكم بقرارة في النهاية بسقوط جريزمان في وضعية التسلل.

سجل برشلونة الهدف الأول والوحيد له في لمباراة في الدقيقة 60 ليقلص الفارق، عن طريق أوسكار مينجويزا جارسيا من خلال تمريرة من الجانب الأيسر من جوردي ألبا يتركها جريزمان ويسددها أوسكار في الشباك علي يسار كورتوا.

رونالد كومان وبيكيه

ألتقي المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان ومدافع الفريق جيرارد بيكيه، بحكم المباراة في الممر المؤدي إلي غرفة الملابس بعد المباراة، ووجها له العديد من الإنتقادات علي أداءه في إدارة تحكيم المباراة.

تشكيل برشلونة في المباراة :

في حراسة المرمى: تيري شتيغين.

في خط الدفاع: ديست - مينجويزا - لينغليت – جوري البا.

في خط الوسط: اراوخو - دي يونغ – بوسكيتس.

في خط الهجوم: بيدري - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي.

تشكيل ريال مدريد في المباراة :

في حراسة المرمى: ثيبو كورتوا.

في خط الدفاع : لوكاس فاسكيز - ميليتاو - ناتشو - ميندي.

في خط الوسط : فريدريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - كاسميرو - توني كروس.

في خط الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.