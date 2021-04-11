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/626712/إصابة-7-مواطنين-في-حادث-تصادم-توك-توك-بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة

04:08 م - الأحد 11 أبريل 2021

شهدت محافظة البحيرة حادث تصادم بين مركبتي توك توك على طريق دمنهور- شبراخيت أمام قرية الأصلاب، والذي أسفر عن إصابة 7 مواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى شبراخيت لتلقي العلاج، فيما تواصل التحريات جهودها للكشف عن ملابسات الحادث الذي وقع على طريق دمنهور- شبراخيت بمحافظة البحيرة.

وعلى جانب أخر، شهدت محافظة البحيرة مساء أمس حادث أخر، أثر إنقلاب سياراة ميكروباص على الطريق الصحراوي، والذي أسفر عن إصابة 6 مواطنين وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج،

ومن جانبها كشفت التحريات، عن انقلاب السيارة أثناء سيرها على الطريق الصحراوي في اتجاه القاهرة، قبل إنقلابها على جانب الطريق.