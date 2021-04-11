/626714/أول-تعليق-من-محمد-صلاح-بعد-إصابة-تريزيجية

نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك” وذلك بعد أن تأكد غياب محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا والمنتخب المصري، بعد تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وبهذا أنتهي الموسم الكروي للاعب في البريميرليج ومع الفراعنة خلال العام الحالي، لتفتح الإصابة التي تعرض لها جناح النادي الإنجليزي الطريق أمام العديد من اللاعبين في الدوري المصري للمشاركة مع المنتخب المصري.

وكتب محمد صلاح عبر حسابة الشخصي “فيس بوك” أتمنى الشفاء العاجل لصديقي تريزيجيه .. باجتهادك وصبرك ستعود أقوى إن شاء الله”. وجاءت تشكسل أستون فيلا التي خاضة مباراة ليفربول كالأتي: تشكيل أستون فيلا في حراسة المرمي: إيميليانو مارتينيز خط الدفاع: مات تارجت - تروني مينجس - إيرزي كونسا - ماتي كاش خط الوسط:مورجان سانسون - دوجلاس لويز المهاجم:بيرتراند تراوري - جاك جريليش - محمود حسن تريزيجيه أولي واتكينس ليونيل ميسي لحكم المباراة : « تحدث معي بشكل جيد » موعد مباراة أستون فيلا ويستعد أستون فيلا لمباراته أمام فريق مانشستر سيتي يوم الأربعاء والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً. وكانت اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فريق ريال مدريد في دوري ابطال أوروبا والتي انتهت بنتيجة3/1 لصالح الملكي، حيث احرز الهدف الوحيد للريدز محمد صلاح لاعب الفريقـ وخسر ليفربول بثلاثية من ريال مدريد على ملعب الأخير، ليتأزم موقف الفريق الإنجليزي وأصبح مطالب بالفوز على أرضه بفارق هدفين حتى يستطيع الريدز الصعود للدور القادم من دوري أبطال أوروبا، وسجل محمد صلاح هدف الليفر الوحيد. ا فيما اخر مواجهات فاز أستون فيلا كانت أمام فريف وست هام والتي انتهت بنتيجة 3/1. وجاءت هدافي الدوري الإنجليزي كالأتي: الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير19 هدفا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول19 هدفا البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد16 هدفا الإنجليزي باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد13 هدفا ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 49 نقطة من أصل 30 مباراة خاضها الفريق، يبنما يحتل فريق أستون فيلا المركز التاسعة برصيد 44 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق.

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