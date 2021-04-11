/626716/موعد-عرض-الحلقة-الأولى-لـ-مسلسل-خلي-بالك-من-زيزي

تنطلق عرض أولى حلقات مسلسل خلي بالك من زيزي للفنانة أمينة خليل، غدًا الاثنين، في تمام الساعة 9:30 مساءً على شاشة قناة "إم بي سي مصر" ، كما كشفت القناة في بيان لها أنه سيتم عرض أولى حلقات المسلسل على شاهد VIP الليلة الساعة 7 مساءًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل خلي بالك بطولة الفنانة أمينة خليل، حيث تدخل به السباق الرمضاني في ماراثون المسلسلات 2021.

مسلسل خلي بالك من زيزي

يشارك في بطولة مسلسل خلي بالك من زيزي، الفنانة أمينة خليل، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، على قاسم، سلوى محمد علي، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم شناوي، حيث يتناول المسلسل قصة شابة تعاني من الإنفعالية الزائدة وعدم القدرة على التحكم في نفسها، ما يجعلها تخوض مشاكل عائلية وإجتماعية ونفسية وتحاول التصالح مع عائلتها والمجتمع، في نوع من الدراما الإجتماعية مع جانب الكوميديا البسيطة.

كشفت أمينة، عن طبيعة دورها في المسلسل وحذرت المشاهدين من الحكم على المسلسل قبل مشاهدته قائلة: "تفقد زيزي أعصابها بلحظة أنفعال فتضرب زوجها، ولكنها ليست بالزوجة المفترية، إذ لا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحد، إذ أنصح المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم عليه".

وعلى جانب آخر، أوضح الفنان محمد ممدوح أنه يجسد في المسلسل دور محام يحاول حل مشاكل غيره بينما يهرب من حل مشاكله.

وحول طبيعة العلاقة مع شخصية "زيزي" في المسلسل، قال ممدوح: "العلاقة بينهما تبدء متوترة جداً وحادة ومضطربة، ولكنها سرعان ما تتحول إلى علاقة صداقة قابلة للتطور"، ولم يمض ممدوح كثيرًا في التفاصيل ليتركها مفاجأة للجمهور.

أما عن الفنان بيومي فؤاد فهو يلعب الدور الكوميدي في المسلسل، حيث يجسد دور موظف متقاعد عن العمل وحالته الإجتماعية بسيطة ويعشق كرة القدم ومتابعة المبارايات، ويبدو شخص متناقض بين هادئ الطباع أم عصبي المزاج.