/626719/في-الدوري-المصري-فقط-الأهلي-و-الزمالك-يحتفلان-بالتتويج-في-نفس-الملعب

شهدت مباراة الأهلي و الزمالك في دوري الشباب لقطة غريبة وطريفة من نوعها حيث أحتفل كلا الفريقان في أرضية الملعب عقب تتويج الثنائي بالبطولة من وجهة نظر كل فريق.

وحقق الأهلي فوزا على الزمالك بنتيجة هدفيين مقابل هدف واحد في مباريات دوري الجمهورية، وعلى الرغم من إنتصار المارد الأحمر، الإ ان الفريقان تساوى في الترتيب، ليحتفل الفريق الأحمر بإقنتاص اللقب بعد التغلب على الأبيض بفضل المواجهات المباشرة كما صرح مسئولو القلعة الحمراء، وعلى الجانب الأخر أحتفل لاعبو الفارس الأبيض باللقب إعتمادا على فرق الأهداف بين الفريقين.

دوت الخليج يكشف من يتوج ببطولة الجمهورية ؟!

وعلم دوت الخليج أن لوائح البطولة تنص على ترتيب الفرق حسب عدد الأهداف وليس طبقا للمواجهات المباشرة بين الفريقين ، ويحتل الفارس الأبيض المركز الأول بينما يحل الأهلي في وصافة الترتيب بنفس الرصيد من النقاط، لكن يتفوق الفريق الأبيض بفرق الأهداف.

وكان لاعبو الأهلي قد أحتفلوا بالفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية وبالتالي تحقيق بطولة الجمهورية للشباب، فيما خرج مسئولو الزمالك وأكدوا أنهم الأحق باللقب و ليس الفريق الأحمر، لأن القواعد تنص على ترتيب الفرق طبقا لفارق الأهداف.