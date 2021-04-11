/626720/بيومي-فؤاد-يتخطي-حاجز-الدراما-المصرية-بمسلسل-سعودي

اشتهر بجوكر الدراما المصرية، صاحب أشهر الأدوار القصيرة في مصر والوطن العربي، احتل “التريند” بظهوره في العديد من الأعمال السينمائية، والدرامية، وتقديم الاعلانات المختلفة في آن واحد، لم يكتفي بكل هذه الأعمال المصرية فذهب ليثبت وجوده داخل الدراما السعودية.

دوت الخليج يرصد لكم أهم أعمال بيومي فؤاد في رمضان 2021 ومشاركته في مسلسل سعودي ليخوض تجربة جديدة له.

يشارك الفنان بيومي فؤاد بـ 4 أعمال درامية مصرية في هذا العام، تتنوع بين الغموض والكوميديا والأعمال التي تناقش قضايا اجتماعية محددة بجانب مسلسل سعودي يحمل اسم "الديك الأزرق".

عالم موازي

يأتي من بين هذه المسلسلات "عالم موازي"، الذي ينتمي إلى الدراما الكوميدية من نوعية أعمال الـ 15 حلقة.

ويعرض المسلسل على قنوات: الحياة - الحياة دراما - منصة Watchit، ويشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم كلًا من عمرو وهبة، شيماء سيف، وأوتاكا وغيرهم، من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

مسلسل ولاد ناس

كما يشارك بيومي فؤاد في عمل اجتماعي يناقش قضايا تربية الأبناء، ومدى تأثير المشاكل التي تقع بين الأباء على حياة أولادهم، باسم "ولاد ناس" وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، صبري فواز، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، وفاء صادق، صفاء الطوخي، محمد عز ومحمود حجازي.

مسلسل النمر

أما عن مسلسل النمر فتدور قصته حول صراع يحدث بين النمر الذي يجسده محمد إمام وتجار الصاغة.

ويشارك في بطولته بجانب محمد إمام كلًا من هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقي، محمد مهران، محمود حافظ وولاء الشريف، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

بنت السلطان

ولم يغفل بيومي فؤاد عن مشاركته في أعمال الإثارة والغموض، ليشارك في "بنت السلطان" التي تدور أحداثه في إطار من الغموض حول امرأة تترك حياتها في تجارة المخدرات وتبدأ حياة جديدة.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، ويشارك في بطولته روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، سوسن بدر، محمد مهران، ندى موسى ومحمود حافظ.

مسلسل الديك الأزرق

وكعادته فاجأ بيومي فؤاد جمهوره بالمشاركة في مسلسل سعودي مصري باسم "الديك الأزرق" من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة عبد الله السدحان وشيماء سيف.

تدور فكرة المسلسل حول رجل يعثر على نظارة سحرية تمنحه قدرة خارقة على رؤية الأشياء بطريقة مختلفة.

الجدير بالذكر، أن بيومي فؤاد يحاول دائمًا جذب جمهوره من خلال حسه الفكاهي حيث قام مؤخرًا باستخدام الكوميك المتداول الذي يستخدمه رواد السوشيال ميديا كل عام، على حسابه الرسمي بالانستجرام فنشر صوره له وعلق عليها: "رمضان كريم.. انتظروني في 20 مسلسل فقط".