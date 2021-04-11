مدبولى: افتتاح عدد من مدن الجيل الرابع الجديدة الأشهر المقبلة

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، ويتم الاستعداد لافتتاحها رئاسيا، لا سيما بصعيد مصر.





وأكد مدبولى، أهمية عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان فى تحسين الخدمات للمواطنين، سواء مشروعات الإسكان أو المرافق، مشيرًا إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستعداد لافتتاح عدد من مدن الجيل الرابع الجديدة، خلال الأشهر المقبلة، والبدء بمدن صعيد مصر، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى التى تسهم فى توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم إقامتها فى صعيد مصر، موضحاً الموقف المتعلق بمدينة أسوان الجديدة، وما تتضمنه من مشروعات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى، والممشى السياحى النهرى، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذى لعدد من الأنشطة والمشروعات الخدمية بالمدينة تسهم فى جذب المواطنين لها.

وتناول الوزير موقف تنفيذ المشروعات بمدينة ناصر، غرب أسيوط، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 4 آلاف وحدة سكنية، وكذلك طريق هضبة أسيوط، لافتا كذلك إلى الموقف المتعلق بمشروعات مدن غرب قنا، والفشن وملوى الجديدتين، كما تناول موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير المناطق العشوائية فى محافظات الصعيد.

وعرض وزير الإسكان، خلال اللقاء نسب التنفيذ بعدد من المشروعات فى صعيد مصر المقرر الانتهاء منها قريبًا، والتى ستكون جاهزة لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء إلى مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" بمدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أنه تم بدء تنفيذ 14 مشروعًا بالموقع، مؤكداً أن تنفيذ أعمال التطوير تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير مدينة سانت كاترين، التى تتمتع بقيمة تاريخية وروحانية كبيرة، وتعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف أيضًا تحسين البيئة العمرانية بالمدينة، ورفع مستواها، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة.

وأضاف أن مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" بمدينة سانت كاترين، يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة التى تتمتع بها المدينة، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى، كما أنها تُعد منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، لجميع سكان العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار.

كما تناول الدكتور عاصم الجزار، الموقف المتعلق بمشروع "ممشى أهل مصر"، وأعمال تطوير بحيرة الصيرة، ومنطقة المطاعم بها، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارة وتشغيل هذه المشروعات، بما يسهم فى تحقيق الاهداف المرجوة من تنفيذها، والتى من بينها توفير اماكن ترفيهية على مستوى راق للمواطنين.

وفى ختام اللقاء، جدد رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات فى التوقيتات المقررة لها، بما يسهم فى سرعة دخولها الخدمة، واستفادة عدد كبير من المواطنين من هذه المشروعات التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.