عاجل.. السيسى يوجه بامتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعة المرقمنة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عبدالرازق مستشار الهيئة العربية للتصنيع للتطوير الصناعى، والدكتورة مريان ملاك مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للعلاقات الخارجية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى بتكنولوجيا التحكم الرقمى الآلى. ووجه الرئيس، بالإسراع فى تنفيذ المشروع الذى سيدعم استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية فى مجال التصنيع المحلى، وامتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعة المرقمنة، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات. كما وجه بالاهتمام ببرامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة التى تعتبر أساس الصناعة المتقدمة فى العصر الحالى. وتناول الاجتماع عرض الجهات المعنية لمشروع تصنيع ماكينات التحكم الرقمى المبرمجة من جميع جوانبه، وذلك بالشراكة مع الخبرة الألمانية واليابانية الأعرق فى هذا المجال، فضلاً عن استعراض كيفية توظيف نتائج هذا المشروع لخدمة أهداف التنمية الصناعية فى مصر، وكذلك تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك الآلات الحديثة، خصوصًا فى التوسع فى المنظومة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج الصناعى، وكذلك دعم الصناعات المغذية، وتعزيز نشاط وكفاءة المجمعات الصناعية الجديدة والمدن الصناعية المتخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك باشتراك جميع الجهات المعنية، لا سيما وزارتى التجارة والصناعة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

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