جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الكوبونات التى تم طرحها للعام الثانى على التوالى للقادرين من المواطنين لتوزيعها على الأكثر احتياجا متوفرة بجميع منافذ شركات الوزارة الخمس سواء بالشركة العامة لتجارة الجملة، أو الشركة المصرية لتجارة الجملة وكذلك شركات المجمعات الاستهلاكية النيل الأهرام والإسكندرية، أوالشركة المصرية لتجارة اللحوم وكذلك الشركة المصرية لتسويق الأسماك.





وأوضح التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزير التموين أن ما تم بيعه حتى الآن من تلك الكوبونات وصل إلى 8.360 كوبونًا فئة 20 جنيهًا، و ما تم بيعه من الكوبونات فئة 50 جنيهًا وصل الى 11.827، وما تم بيعه من الكوبونات فئة 100 جنيه وصل إلى 8.703 كوبونًا. وأكد المصيلحى أن الوزارة نوعت فى الفئات السعرية للكوبونات هذا العام حتى تمكن الكل من الشراء ، مشيرًا إلى أنه تم طرحها بفئات تبدأ من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا إلى 100 جنيها للكوبون الواحد للتسهيل على المواطنين، وأضاف أن فكرة طرح تلك الكوبونات جاءت لطرحها للقادرين بمنافذ التوزيع لشرائها وتوزيعها على غير القادرين من المواطنين لإعطاء الفرصة لهم لاختيار السلع التى تناسبهم، وكذلك التى يحتاجونها، مشيرا إلى أن تلك الكوبونات مصنعة بطريقة لا تقبل التحايل أو استخدامه أكثر من مرة، وأعلن عن وجود رصيد كافٍ من تلك الكوبونات بمنافذ التوزيع للقادرين، لافتًا إلى أن عمليات البيع متاحة لأى مواطن وبأى كميات دون حدود أيضا. فيما، أكد اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية على وجود إقبال كثيف من المواطنين لشراء هذه الكوبونات، موضحًا أن تلك الكوبونات سهلت الأمر على المواطنين القادرين للشراء وغير القادرين الذين ثمنوا الأمر جيدًا خصوصًا وأنه أتاح لهم القدرة على شراء مستلزماتهم بأريحية كبيرة وطبقًا لاحتياجات أسرهم من السلع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين : توافر كوبونات شراء السلع بمنافذ شركات القابضة للصناعات الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.