جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا متاوس أسقف ورئيس دير العذراء مريم بأخميم، غلق أبواب الدير فى الفترة من23 أبريل وحتى أول مايو.



جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا متاوس أسقف ورئيس دير العذراء مريم بأخميم، غلق أبواب الدير فى الفترة من23 أبريل وحتى أول مايو. كما قرر متاوس فتح الدير أبوابه أحد عيد القيامة 2 مايو لاستقبال الزوار؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دير العذراء مريم بأخميم يغلق أبوابه من 23 أبريل لأول مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.