النشرة المرورية.. زحام بوسط المدينة و26 يوليو وسيولة بروض الفرج وشارع الجيش

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، مساء اليوم الأحد، مرتفعة نسبيا مع توافد المواطنين لشراء مسلتزمات شهر رمضان، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 70 إلى 75%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى كورنيش الإسكندرية من عند منطقة سبورتنج، وفى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وفى محور قناة السويس للقادم من محرم بك ومتجه لطريق الجيش.

وتابع صابر أن محافظة الدقهلية تشهد أحجام فى شارع المشاية للمتجه إلى شارع بورسعيد بمدينة المنصورة، ومحافظة الغربية تشهد بعض أحجام مرتفعة فى ميدان الساعة للمتجه إلى شارع المديرية، وميدان المحطة بمدينة طنطا، ومحافظة القليوبية تشهد أحجام مرتفعة فى ميدان المؤسسة للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة، ومتجه للطريق الزراعى بمنطقة ميت نما.

وألمح صابر إلى أن الحركة المرورية بباقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، متوسطة، عدا محافظة أسيوط فى محور 23 يوليو.

وأضاف صابر أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تشهد بعض أعمال التوسعة، ما ينتج عنه بعض الأحجام، وخاصة على البساتين ودار السلام، وأعلى مناطق المرج، ناصحا بتجنب محور 26 يوليو، بسبب وجود مصادمة عند منطقة المنصورية فى الاتجاه من ميدان لبنان إلى أكتوبر والشيخ زايد، ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وأكد صابر أن، الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تشهد بعض الأحجام أعلى محور صفط للمتجه إلى جامعة القاهرة، وأحجام بشارعى الجامعة ومراد للمتجه إلى فيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع السودان.

ولفت صابر إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نبه صابر على تجنب استخدام كوبرى أكتوبر وكوبرى عباس فى الاتجاهين وسلوك كبارى: الجامعة، الجلاء، الساحل و15 مايو، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونوه صابر على وجود أحجام أعلى كوبرى الحدائق للقادم من سكة الوايلى والزاوية ومتجه لمناطق الفنجرى ومصر والسودان وحدائق القبة، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مشيرا إلى أن مناطق وسط المدينة تشهد بعض الأحجام فى مناطق العتبة والموسكى والأزهر، ناصحا بسلوك نفق الأزهر وشارع الجيش.