بشكل كامل.. الرئيس يوجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية. وأكد السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، بشكل متكامل يتخطى مراحل التجميع.

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