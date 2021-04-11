توجيهات رئاسية بتنفيذ المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع القومى لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى بتكنولوجيا التحكم الرقمى الآلى. ووجه الرئيس بالإسراع فى تنفيذ المشروع لدعم استراتيجية الدولة فى امتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعات الدقيقة المرقمنة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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