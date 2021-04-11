/626708/وكيل-خطة-النواب-يطالب-بمحاكمة-كل-مسئول-حكومي-حصل-علي-منحة-أو-قرض-ولم-يستفيد-منها

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة خلال كلمتة بالجلسة العامة اليوم أنة مهموم بأوضاع الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت خسائر١٤ هيئة منها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ١٩٢ مليار منها هيئة واحدة خسائرها ٩٢ مليار ويتعين علي الحكومة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ووزارة المالية والجهات المعنية لدراسة اسباب ذلك والعمل نحو الحد من نزيف هذة الخسائر المستمرة.

شركات قطاع الأعمال العام

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، أن شركات قطاع الأعمال العام لا تقل أهمية عن الهيئات العامة الاقتصادية لأن معظمها أيضا تحقق خسائر مستمرة وقد سجلنا سابقة هذا العام للجنة الخطة والموازنة ببحث نتائج أعمالها ويحتوى هذا التقرير علي عدد ٢١ توصية خاصة بإصلاح أوضاع هذة الشركات خاصة في ما يتعلق بجهات الاشراف والإدارة الخاصة بها في موزعة بين عدد من الوزارات المعنية وبين وزارة قطاع الأعمال العام

الإجراءات القانونية لتحصيل المتآخرات

وأشار سالم أن المتاخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير كانت في ٢٠١٦ ٢٢٦ مليار أصبحت الآن ٤٣٨ مليار ويجب تشكيل لجنة لدراسة انواع وبيان تحليلي لتلك المتأخرات والعمل علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها.

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وطالب سالم بمحاكمة كل من حصل علي منحة ولم يستفيد منها وكل من حمل الدولة باعباء قروض لم يستفاد منها موكدا أن اللجنة طلبت تقرير تفصيلي عن المنح والقروض من وزارة التخطيط وجاء التقرير كارثي ويحب بناء علية تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمل الدولة باعباء وتكاليف لم يستفاد منها في ظل توجيهات السيد الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنية ينفق وتتحملة الموازنة العامة للدولة ،وفي ما يتعلق بالاصلاح الإداري أشار سالم أنة يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والاهداف المتشابهة وضرب سالم مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للاعلام .

وشرح سالم بيان تفصيلي بمختصر تقرير _ بلغ عدد صفحات التقرير ٤٦٦ صفحه:

_بلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير ١٠٥ توصيه منها ٤٣ توصيه تتعلق بحساب ختامى الموازنه العامه للدوله و٣٤ توصيه تتعلق بحساب ختامى الهييات العامه الاقتصاديه و٧ توصيات تتعلق بحساب ختامى الهييه القوميه للإنتاج الحربى و٢١ توصيه تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام.

_بلغ عدد الملاحظات التى ادرجتها اللجنه فى تقريرها ووردت فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ١٨٢ ملاحظه منها ١٦٢ تتعلق بحساب ختامى الموازنه العامه و١٥ ملاحظه تتعلق بحساب ختامى الهييات العامه الاقتصاديه وه ملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهييه القوميه للإنتاج الحربى .

_بلغ عد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز اوكشفتها اللجنه وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤليه ٣٢ ملاحظه _بلغ عدد اللجان التى سبق للجنه الخطه والموازنة أن طلبت من الحكومه فى الفصل التشريعى الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصه وموافاه المجلس بتقارير عنها ٨ لجان لم يوافى المجلس حتى الآن بنتائج أعمال ٦ منها .

_بلغ عدد اللجان التى طلبت لجنه الخطه والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهييه الرقابه الاداريه والهيه العامه للرقابه الماليه لبحت موضوعات وإعداد تقارير عنها ٤ لجان.

_ بلغ عدد الملاحظات سواء التى ووردت بتقارير الجهاز اوكشفتها اللجنه وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤليه ٣٢ ملاحظه تتضمن ٣ منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الاداريه كونها تمثل مخالفات ماليه لقانون الموازنه العامه للدوله