برلماني : المراكز البحثية تحصل على أموال من الموازنة العامة..وتستعين بمستشارين من الخارج

/626710/برلماني--المراكز-البحثية-تحصل--على-أموال-من-الموازنة-العامةوتستعين-بمستشارين-من-الخارج

أنتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بسبب زيادة أعداد المستشارين في الوزارات، مستشهدا بوزارة الإسكان التي يوجد بها 54 مستشارا.

المراكز البحثية

وقال النائب عبد المنعم إمام أن المراكز البحثية رغم ما تحصل عليه من أموال من الموازنة العامة بالدولة تقدر بالملايين، إلا أنها تستعين بمستشارين من الخارج.

وتابع إمام هذه المراكز البحثية إما أن تقوم بدورها أو أن يتم إغلاقها، مشددا على ضرورة توظيف كافة الإمكانيات المتاحة.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء هذا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد ، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن تقريرها العام ، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

المناقشات العامة بمجلس النواب

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

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وكان المستشار حنفي الجبالي قد أعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي التي وافتها المنية منذ أيام ، وذلك بعد إخطار من اللواء محمود توفيق إلي المجلس النواب يفيد بوفاة النائبة الدكتورة فرحة الشناوي.

ومن جانبه إستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نتائج فحص اللجنة للمشاكل التى تعانى منها الشركات القابضة التابعة لوزارة "قطاع الأعمال العام" ومدى تأثيرها على حصة الخزانة العامة من أرباح هذه الشركات بالتطبيق على السنة المالية 2018/2019 جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك فى إطار حرص اللجنة على البحث عن موارد جديدة يمكن ضمها للموازنة العامة للدولة لعلاج العجز الذى تعانى منه، فضلاً عن بحث أنسب الوسائل لعلاج الخلل فى الهياكل التمويلية للجهات الحكومية وضبط أداءها المالى بما يحقق أهدافه