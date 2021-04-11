ملحمة في وسط الملعب.. تشكيل توتنهام هوتسبيرج ومانشستر يونايتيد في المباراة

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تنطق قمة الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد قليل، بين وصيف البريميرليج مانشستر يونايتيد وتوتنهام هوتسبيرج، علي ملعب توتنهام.

وجاء البرتغالي جوزييه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبيرج بتشكيل الفريق لمواجهة مانشستر يونايتيد بقيادة مساعدة السابق في اليونايتيد النرويجي أوله غونار سولشاير. تشكيل توتنهام هوتسبيرج في المباراة : في حراسة المرمي : هيوجو لوريس. في خط الدفاع : سيرخيو ريجيلون – إيرك داير – جو رودون – سيرجي أورير. في خط الوسط : بيير هوبييرج – تانجي ندومبيلي – سون – لوكاس مورا – جيوفاني لوسيلسو. في خط الهجوم : هاري كين. ويبدأ النرويجي سولشاير بتشيكيل مانشستر يونايتيد أمام توتنهام هوتسبيرج في لقاء الجولة الت 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب توتنهام. تشكيل مانشستر يونايتيد في المباراة : في حراسة المرمي: هيندرسون. في خط الدفاع : أرون وان بيساكا – فيكتور لينديلوف – هاري ماجوير – لوك شو. في خط الوسط : سكوت ماكتوميني – سانتوس – يرونو فيرنانديز – بول بوجبا – ماركوس راشفورد. في خط الهجوم : إيدرسون كافاني.

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