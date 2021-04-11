/626721/سياحة-النواب-توصي-بزيارة-ميدانية-لمطارات-مصر

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة وكيل اللجنة، النائب محمد عبد المقصود، لاستعراض نتائج الزيارة الميدانية، التي قامت بها لجنة السياحة والطيران المدني لمطار برج العرب بالأسكندرية، يوم السبت 27/3/2021، لمتابعة أعمال توسعة المطار في إطار المنحة المقدمة من البنك الأفريقي لدعم البرلمان.

سياحة النواب تشدد على ضرورة القيا بزيارات ميدانية لكافة مطارات مصر

وأكد أعضاء اللجنة على أنه يجب قيام اللجنة بعمل زيارات ميدانية لكافة مطارات جمهورية مصر العربية بالتناوب للوقوف علي آخر المستجدات وأعمال التطوير.

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الموازنة العامة للعام المالي 2019\2020

هذا وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة، وحساب ختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي لموازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشة طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة، بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

وكان المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي التي وافتها المنية منذ أيام، وذلك بعد إخطار من اللواء محمود توفيق، إلى المجلس النواب يفيد بوفاة النائبة الدكتورة فرحة الشناوي.

ومن جانبه استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نتائج فحص اللجنة للمشاكل التى تعانى منها الشركات القابضة التابعة لوزارة "قطاع الأعمال العام" ومدى تأثيرها على حصة الخزانة العامة من أرباح هذه الشركات بالتطبيق على السنة المالية 2018/2019 جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك فى إطار حرص اللجنة على البحث عن موارد جديدة يمكن ضمها للموازنة العامة للدولة لعلاج العجز الذى تعانى منه، فضلاً عن بحث أنسب الوسائل لعلاج الخلل فى الهياكل التمويلية للجهات الحكومية وضبط أداءها المالى بما يحقق أهدافه.