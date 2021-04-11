/626722/زعيم-الأغلبية-يطالب-حصر-الأصول-غير-المستغلة-لتحقيق-أقصى-عائد-والحد-من-مشكلة-التهرب-الضريبي

أعلن النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الموافقة على الحسابات الختامية بالموازنة العامة للدولة 2019 2020، مؤكدًا بأن الحسابات تحتاج إلي عمل جاد وشاق من قبل الحكومة ونطالب بسرعة دراسة الملاحظات المطروحة والرد على البرلمان.

زعيم الأغلبية: التقرير يحتوى على بعض الملاحظات الهامة

وأضاف زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد الشريف، في كلمته بالجلسة العامة، عقب عرض البيان الختامي للموازنه العامة للدولة، مؤكدًا بأن التقرير يحتوي علي بعض الملاحظات الهامة والتوصيات والتي جاء فيها، تفيد بضرورة المراجعة والرد على هذه الملاحظات.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد الشريف، حصر الأصول غير المستغلة للوقوف على حقيقتها لتحقيق أقصى عائد لاتخاذ الاجراءات وتحصيل الديون المستحقة، وكذلك الحد من مشكلة التهرب الضريبي، التي أدت إلى نقص المتحصلات والإضرار بالدولة.

زعيم الأغلبية يشدد على ضرورة العمل على نشر ثقافة السياحة

ولفت زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد الشريف، إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة السياحة الداخلية كمجال مكمل يمكن الاعتماد عليه لمواجهة أى اضراطابت قد تعصف بالقطاع السياحى.

زعيم الأغلبية يطالب إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين

كما طالب زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد إعداد قاعدة بيانات مفصله عن المصريين في الخارج، حتي يتم الاستفاده منها بالشكل المطلوب.

وطالب زعيم الأغلبية، الحكومه باتخاذ الاجراءات الحكومية بشأن الهيئات الاقتصادية، والتي تبين العديد من الملاحظات عليها ومنها الهيئة العامة للاستثمار، حيث قامت بصرف مكافآت بحوالي 480 مليون، بخلاف المكآفات المخصصة، وكذلك هيئة المجتمعات التى لم ترسل المخصصات المطلوبة منها إلى هيئة التأمين الصحي الشامل.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطين، النائب أشرف رشاد بأن هناك قرض تابع لوزارة الطيران المدني ب 50 مليون يويور، حتي الآن لم يتم الحصول على هذا القرض أو الاستفاده منه مما يرتب أعباء على الدولة.

ولفت زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، إلى أن وزارة الماليه لابد لها من المراجعة الهامة والبنائة، حيث أن حجم الديون المستحقة تضخم بشكل كبير.

محمد أبو العينين: النقد الموجه من أعضاء المجلس لا يقلل من الأداء

هذا وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن النقد الموجه من أعضاء المجلس والجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة، فيما يتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة 2019 / 2020، لا يقلل من الآداء المتميز وسط جائحة فيروس كورونا، قائلا:” وهو ما شهد به العالم كله.

وأشار وكيل مجلس النواب، النائب محمد أبو العينين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة 2019 / 2020، إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري في المؤسسات الدولية المتخصصة كلها مؤشرات متميزة.

وقال النائب محمد أبو العينين:” نظرا للأوضاع الاقتصادية المستقرة في مصر، لما أقبل الكثيرون لشراء السندات، متابعا: نحن أمام جائحة سيكون لها تأثيرات كبيرة في العديد من الدول، إلا أننا أفضل من غيرنا بكثير.

وطالب وكيل مجلس النواب، محمد أبو العينين، بضرورة أن يكون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بنفس طريقة موازنة البرامج والأداء.

وشدد وكيل البرلمان، النائب محمد أبو العينين، على ضرورة الاهتمام بالصناعة والاعتماد بشكل أساسي على التكنولوجيا من أجل تحقيق القيمة المضافة.

وطالب أبو العينين، بضرورة أن تكون التنمية الصناعية أهم البرامج في الفترة المقبلة، مشددا في نفس الوقت على أهمية تخفيف عبء الدين العام على المواطنين.

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الاستماع لآراء بعض النواب على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد غدا لاستكمال المناقشات بشأن تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2019 / 2020.

وشهدت الجلسة اليوم، عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم تعقيب من وزيرة التخطيط، وممثل وزارة المالية.