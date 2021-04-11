/626723/وست-هام-يحقق-فوز-صعب-علي-ليستر-ويعمق-جراح-ليفربول-في-الدوري

حقق فريق وست هام يونايتيد الفوز علي غريمة ليسر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الواحد والثلاثين، وفي نفس الجولة حقق نيوكاسل يونايتيد الفوز علي بيرنيلي بهدفين مقابل هدف.

حسم وست هام يونايتيد المباراة التي جمعته مع ليستر سيتي في لقاء الجولة الـ 31 من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، وشهد علي اللقاء بين الفريقين ملعب لندن الأوليمبي.

سجل الهدف الأول في المباراة لاعب مانشستر يونايتيد المعار لصفوف فريق وست هام، جيسي لينجارد في الدقيقة 29 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني له وللفريق في المباراة في الدقيقة 44، وسجل الهدف الثالث للفريق اللاعب جارود بوين في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

جاء الرد من فريق ليستر سيتي في الدقيقة 70 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب كيليتشي إيهياناتشو، وجسجل الهدف الثاني له وللفريق في المباراة في الدقيقة 90 قبل إنطلاق صافرة نهاية المباراة ليقلص الفرق في النتيجة.

موقف ليفربول في نتيجة المباراة

تحقيق الفوز لفريق وست هام يونايتيد علي ليستر سيتي اليوم، جعل فريق ليفربول يتأخر مركز في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيق الفوز أمس علي أستون فيلا من تلك الجولة، وتعزيز مركز من السابع للخامس، متقدم علي وست هام بمركز.

مباراة نيوكاسل وبيرنيلي

انتهت مباراة نيوكاسل يونايتيد وبيرنيلي لصالح نيو كاسل، بهدفين مقابل هدفين في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب تيرف مور.

سجل الهدف الأولي لفريق نيو كاسل اللاعب جاكوب ميرفي في الدقيقة 59 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني للفريق اللاعب ألان ماكسيمين في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

سجل هدف بيرنيلي الوحيد في المباراة اللاعب ماني فيدرا في الدقيقة 18 من عمر المباراة لتنتهي المباراة بالنسبة لبيرنيلي علي ذلك الهدف.

موقف الفرق في الدوري

يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 56 من أصل 31 مباراة.

يحتل وست هام المركز الرابع برصيد 55 نقطة من أصل 31 مباراة.

يحتل ليفربول المركز المركز السادس برصيد 52 نقطة من أصل 31 مباراة.