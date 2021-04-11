/626725/عمرو-أبو-السعود-يهنئ-الرئيس-السيسي-والشعب-المصرى-بحلول-شهر-رمضان

هنأ النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقيادات السياسية والتنفيذية، والشعب المصري العظيم، والأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

عمرو أبو السعود قدم التهنئة إلى الرئيس السيسي

وقال عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، في تهنئته: «يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، بمناسبة حلول شهر رمضان المٌعظم، داعياً الله العلي القدير أن يٌعيده عليكم وعلى شعبنا الكريم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام العزة والرفعة».

عمرو أبو السعود: نستلهم من هذا الشهر المعظم أسمى معانى الرحمة

وأردف عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود:«ونحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم بأحر التهاني وازكاها، داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد، وأن ينصركم في كافة التحديات التي تواجهونها لتحقيق مصالح مصر وشعبها العظيم»، مضيفاً إننا نستلهم من هذا الشهر المعظم أسمى معاني الرحمة والتكافل، وأن الله سبحانه وتعالى إختص هذا الشهر وأنزل فيه القرآن الكريم هاديًا للناس أجمعين، ونوراً ورحمة وحرية وكرامة للإنسانية أجمع.

واختتم المهندس عمرو أبو السعود تهنئته، قائلاً: «ندعوا الله أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على شعب مصر قيادةً وشعباً وعلى سائر الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم مصر بالأمن والسلام، ويعم الإزدهار والرخاء بلادنا، وأن يمتعكم المولى عز وجل بمزيد من الصحة والعافية حتى تحقق ما تمنيته وخططه لنا من تقدم ونماء وبناء لمستقبل أفضل بفضل قياداتكم الحكيمة.