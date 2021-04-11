/626726/اجتماع-بزراعة-النواب-لمناقشة-تعثر-عملية-الرى-فى-بني-سويف

عقدت لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تعطل كثير من المغذيات بمركزي ناصر والوسطى، بمحافظة بنى سويف وتعثر عملية ري الزراعات، مما أدى إلى تعرض المحاصيل للهلاك.

طلب احاطة مقدم من النائب خالد بدوي

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوى، بشأن المطالبة بسرعة القيام بأعمال تبطين أو تغطية خليج “المعترض” الواقع بعزبة شاهين باشا بمركز الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية نظراً لأهميته في ري نحو 460 فدان بكفور نجم والوحدة المحلية بالحلوات.

خطة تأهيل المشافي الخصوصية

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، هشام الحصري، على أنه تم الموافقة على إدراج الخليج ضمن خطه تأهيل المشافي الخصوصية ٢٠٢١.

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هذا وبدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن تقريرها العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.

وكان المستشار حنفي الجبالي قد أعلن خلو مقعد النائبة فرحة الشناوي التي وافتها المنية منذ أيام ، وذلك بعد إخطار من اللواء محمود توفيق إلي المجلس النواب يفيد بوفاة النائبة الدكتورة فرحة الشناوي.

ومن جانبه استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نتائج فحص اللجنة للمشاكل التى تعانى منها الشركات القابضة التابعة لوزارة "قطاع الأعمال العام" ومدى تأثيرها على حصة الخزانة العامة من أرباح هذه الشركات بالتطبيق على السنة المالية 2018/2019 جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك فى إطار حرص اللجنة على البحث عن موارد جديدة يمكن ضمها للموازنة العامة للدولة لعلاج العجز الذى تعانى منه، فضلاً عن بحث أنسب الوسائل لعلاج الخلل فى الهياكل التمويلية للجهات الحكومية وضبط أداءها المالى بما يحقق أهدافه.