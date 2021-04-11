/626727/خالد-بيبو-يفجر-مفاجأة-عن-مباراة--الزمالك--الأهلي-بطل-الدوري

أكد خالد بيبو ، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على عدم وجود لائحة تحدد بطل دوري الجمهورية للشباب، وبناء على ذلك فإن الفريق الأحمر هو بطل اللقب وليس الزمالك بفارق المواجهات المباشرة وليس إعتمادا على فارق الأهداف بين الفريقين.

وقال بيبو: " لا يوجد لائحة تحدد بطل الجمهورية ، وقدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك واستطعنا تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد".

وتابع بيبو: " نظن أن بطل الدوري يحسم طبقا للمواجهات المباشرة بين الفريقين، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بعد التغلب على الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجزيرة، وتساوى الفريقين في عدد النقاط، حيث دخل الأبيض اللقاء متقدما علينا بفارق 3 نقاط.

شهدت مباراة الأهلي و الزمالك في دوري الشباب لقطة غريبة وطريفة من نوعها حيث أحتفل كلا الفريقان في أرضية الملعب عقب تتويج الثنائي بالبطولة من وجهة نظر كل فريق.

الأهلي و الزمالك في دوري شباب الجمهورية

وحقق الأهلي فوزا على الزمالك بنتيجة هدفيين مقابل هدف واحد في مباريات دوري الجمهورية، وعلى الرغم من إنتصار المارد الأحمر، الإ ان الفريقان تساوى في الترتيب، ليحتفل الفريق الأحمر بإقنتاص اللقب بعد التغلب على الأبيض بفضل المواجهات المباشرة كما صرح مسئولو القلعة الحمراء، وعلى الجانب الأخر أحتفل لاعبو الفارس الأبيض باللقب إعتمادا على فرق الأهداف بين الفريقين.

موقف مباراة الأهلي و الزمالك في دوري الجمهورية للشباب

وعلم دوت الخليج أن لوائح البطولة تنص على ترتيب الفرق حسب عدد الأهداف وليس طبقا للمواجهات المباشرة بين الفريقين ، ويحتل الفارس الأبيض المركز الأول بينما يحل الأهلي في وصافة الترتيب بنفس الرصيد من النقاط، لكن يتفوق الفريق الأبيض بفرق الأهداف.

بطل دوري الجمهورية للشباب

وكان لاعبو الأهلي قد أحتفلوا بالفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية وبالتالي تحقيق بطولة الجمهورية للشباب، فيما خرج مسئولو الزمالك وأكدوا أنهم الأحق باللقب و ليس الفريق الأحمر، لأن القواعد تنص على ترتيب الفرق طبقا لفارق الأهداف.