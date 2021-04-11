تأجيل محاكمة 22 متهما إخوانيا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر

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تأجيل محاكمة 22 إخوانيا

05:32 م - الأحد 11 أبريل 2021

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 22 إخوانيا، لجلسة 18 مايو المقبل ، في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، بتهمة بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، وذلك أثر فض اعتصامي رابعة والنهضة.

النيابة العامة توجه اتهامات لعناصر الجماعة الإرهابية

واتهمت النيابة العامة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية، بقتل مواطن وخط آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، وذلك على أثر فض اعتصامي رابعة والنهضة في عام 2013.

قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب، عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية، والتي نصت على معاقبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة جماعة إرهابية، بالإعدام أو السجن المؤبد، كما نص القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد كل من أنضم أو شارك بأي صورة مع الجماعة الإرهابية مع علمه بأغرضها، ولا تقل عقوبة السجن المشدد عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني فردا من أفراد الشرطة أو القوات المسلحة، كما يعاقب كل من أكره شحص أو أجبره على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية بالسجن المؤبد، كما يعاقب بالسجن المؤبد أيضا من منع شخصا من الإنفصال عن الجماعة الإرهابية.

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