/626730/السيسي-تصنيع-ماكينات-الإنتاج-الصناعي-بتكنولوجيا-التحكم-الرقمي-في-أسرع-وقت-ممكن

أطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المشروع القومي لتصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الآلي، موجهًا بالإسراع في تنفيذ المشروع لدعم استراتيجية الدولة في امتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعة الدقيقة المرقمنة.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار الهيئة العربية للتصنيع للتطوير الصناعي، والدكتورة مريان ملاك مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للعلاقات الخارجية".

مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول "استعراض مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الآلي".

تدريب العناصر البشرية

وقد وجه الرئيس، بالإسراع في تنفيذ المشروع الذي سيدعم استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع المحلي، وامتلاك القدرة التكنولوجية في الصناعة المرقمنة، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

كما شدد السيسي، على الاهتمام ببرامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة التي تعتبر أساس الصناعة المتقدمة في العصر الحالي.

كيفية توظيف نتائج هذا المشروع

تناول الاجتماع عرض الجهات المعنية لمشروع تصنيع ماكينات التحكم الرقمي المبرمجة من كافة جوانبه، وذلك بالشراكة مع الخبرة الألمانية واليابانية الأعرق في هذا المجال، فضلاً عن استعراض كيفية توظيف نتائج هذا المشروع لخدمة أهداف التنمية الصناعية في مصر، وكذا تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك الآلات الحديثة، خاصةً في التوسع في المنظومة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج الصناعي، وكذلك دعم الصناعات المغذية، وتعزيز نشاط وكفاءة المجمعات الصناعية الجديدة والمدن الصناعية المتخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك باشتراك كافة الجهات المعنية، لاسيما وزارتي التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.