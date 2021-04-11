كفاح قيس سعيد ضد الإخوان.. كياسة الرئيس التونسي و"الجماعة المحظورة إلى زوال"

/626731/كفاح-قيس-سعيد-ضد-الإخوان-كياسة-الرئيس-التونسي-والجماعة-المحظورة-إلى-زوال

رغم أن الرئيس التونسي، قيس سعيد ، لم يقضي الكثير من الوقت في رئاسة تونس، إلا أنه يواجه حربًا شرسة ضد جماعة الإخوان المحظورة في بلاده، حيث قال متخصصون في الشأن التونسي أن قيس وجه رسائل عدة للمحظورة خلال فترة ولايته، آخرها عند زيارته لمصر ولضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وشنت الصفحات الإلكترونية المقربة من حركة النهضة الإخوانية، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، هجومًا حادًا على الرئيس التونسي، وذلك في سياق هجوم واسع ضده يجري منذ شهور بسبب توتر علاقته بالحركة ورئيسها راشد الغنوشي.

قيس سعيد : بحاجة إلى برلمان وطني محترم

وكان الرئيس التونسي قد صرح قبل مغادرته للعاصمة المصرية القاهرة، خلال موكب الاحتفال بعيد الشهداء، أن "تونس بحاجة إلى برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة"، في إشارة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

كما رفض الرئيس التونسي قبل أسبوع، المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، وذلك بعد أيام من تعديلات أجرتها الأغلبية البرلمانية بقيادة حركة النهضة.

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تنظيم الإخوان إلى زوال

فيما قال النائب عن حركة الشعب التونسي هيكل المكي، اليوم الأحد، إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر، يوجد بها تطابق للمواقف بين البلدين والتباهي في الرؤية والتصورات والمواقف بخصوص عدة قضايا دولية.

وأوضح المكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن رئيس الجمهورية التونسية قادم من المستقبل، وأن تنظيم الإخوان ذاهب إلى زوال.

مناكفات بين الرئيس التونسي وحركة النهضة

فيما أردف حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارة الرئيس التونسي للقاهرة بالغة الأهمية، ولها دلالات هامة.

وأضاف أبو طالب، خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة”، أن الأجواء في الداخل التونسي تشهد مناكفة سياسية كبيرة للغاية، خاصة في الفترة الأخيرة بين الرئيس التونسي وحركة النهضة الإخوانية وبعض الوزراء حول صلاحيات الرئيس التونسي.

خطورة الإخوان وملف ليبيا

وأكمل أبو طالب، أن حركة النهضة تحاول التأثير على اتجاهات الرئيس قيس ومصادرتها لصالح أهداف تخدم التنظيم الدولي للإخوان، لكن الرئيس التونسي مدعوم بتأييد شعبي كبير.

وتابع: "حاولت حركة النهضة إبان الأزمة الليبية تصدير دولة تونس لتكون ضمن أجندة تركية في الداخل الليبي الأمر الذي ترتب عليه أن تونس أيقنت خطورة هذه الأجندة التي تحاول النهضة فرضها عليها، وأنها مضرة للجانب التونسي والأمن العربي ككل”.

“الإخوان زعلانين أوي من زيارة قيس سعيد ”

بينما أردف الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لمصر في غاية الأهمية، مؤكدًا أن زيارة الرئيس التونسي لمصر تسببت في حزن تنظيم الإخوان وحزب النهضة في تونس، من تواجده في مصر، قائلًا: “هما زعلانين أوي”.

وتابع أحمد موسى: "الرئيس التونسي قيس سعيد وجه رسائل في غاية الأهمية لدعم الدولة المصرية، وأكد أن الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي".

قيس زار قبري الرئيسين الراحلين عبد الناصر والسادات

وأضاف موسى خلال برنامجه: "رئيس تونس أجرى جولة تفقدية بالأمس في متحف الحضارة ومسجد عمرو ابن العاص وزار قبري الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات”.