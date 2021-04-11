صور.. وزيرة الصحة توجه بدراسة إنشاء مجمع طبى شامل بسوهاج

جدة - نرمين السيد - وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، إلى محافظة سوهاج، فى إطار زيارتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد، لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، والوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.





ورافق الوزيرة، خلال زيارتها طارق الفقى، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة بدأت زيارتها لمحافظة سوهاج بتفقد مستشفى حميات البلينا للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتفقدت أقسام المستشفى المختلفة وغرف المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من توافر جميع الخدمات الطبية لهم.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من جميع التجهيزات بمستشفى حميات البلينا ضمن أعمال تطويرها التى تمت خلال الفترة الماضية بتكلفة 50 مليون جنيه، فى إطار خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية.

وتابع مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة وجهت بدراسة إنشاء مجمع طبى شامل بمحافظة سوهاج ليكون صرح طبى يضم جميع التخصصات الطبية لخدمة أهالى الصعيد، على غرار المجمع الطبى بمحافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه أعرب محافظ سوهاج عن ترحيبه بمقترح إنشاء المجمع الطبى بما يعود بالنفع على أهالى محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، مؤكدًا حرصه على تقديم الدعم الكامل لإنشاء المجمع وتخصيص قطعة أرض من المحافظة للبناء عليها.

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة أعلنت عن إمداد محافظة سوهاج بـ100 أسطوانة أكسجين طبى، و30 سرير رعاية مركزة، و20 جهاز مونيتور، و8 أجهزة تنفس صناعى، جهازين صدمات كهربائية، وكميات من المستلزمات الطبية والوقائية، فى إطار زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها الميدانية اليوم لعدد من محافظات الصعيد بتفقد عدد من المستشفيات التى تستقبل مرضى فيروس كورونا بمحافظة قنا للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بخطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.