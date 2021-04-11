قرارات بخصوص أسبوع الآلام وعيد القيامة فى كنائس طنطا

جدة - نرمين السيد - وأكد الأنبا بولا، أن جمعة ختام الصوم وعشية أحد السعف وأحد السعف وخميس العهد والجمعة العظيمة وليلة أبوغلمسيس وقداس العيد، تقام كل مرة فى كنيسة مختلفة من كنائس الإيبارشية يحضرها كل الآباء الكهنة وتكون قاصرة على الكهنة فقط.

أما بخصوص البصخات أى صلوات أسبوع الآلام، تقسم لخمس بصخات يوميا، يحضر فى كل منها 50 شخصا كحد أقصى، ما عدا كنيسة الشهيد مار جرجس 100 شخص كحد أقصى وبدون استثناء، ولو وجد فى المكان كنيستين يعتبر مكانين وعددين.