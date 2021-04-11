جدة - نرمين السيد - وأكد الأنبا بولا، أن جمعة ختام الصوم وعشية أحد السعف وأحد السعف وخميس العهد والجمعة العظيمة وليلة أبوغلمسيس وقداس العيد، تقام كل مرة فى كنيسة مختلفة من كنائس الإيبارشية يحضرها كل الآباء الكهنة وتكون قاصرة على الكهنة فقط.
أما بخصوص البصخات أى صلوات أسبوع الآلام، تقسم لخمس بصخات يوميا، يحضر فى كل منها 50 شخصا كحد أقصى، ما عدا كنيسة الشهيد مار جرجس 100 شخص كحد أقصى وبدون استثناء، ولو وجد فى المكان كنيستين يعتبر مكانين وعددين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرارات بخصوص أسبوع الآلام وعيد القيامة فى كنائس طنطا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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