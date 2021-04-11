جدة - نرمين السيد - نشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الأحد، مجموعة من الصور للإعلان عن الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاحتفالية رؤية هلال شهر رمضان عقب آذان المغرب بتوقيت القاهرة، اليوم، وستذاع على الهواء مباشرة، بالتلفزيون المصرى.





وتقيم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميا وشعبيًّا كبيرًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى. ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة فى محافظات الجمهورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. الإفتاء تنتهى من الاستعدادات لاحتفالية استطلاع هلال رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.