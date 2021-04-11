فيديو- حسام حسنى: المنظومة الصحية المصرية قوية ولم تتأثر فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الزيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لم ترهق المنظومة الصحية المصرية لاسيما أنها منظومة قوية، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تقوم باستعداداتها على أكمل وجه لتقبل زيادة الأعداد المصابة.





ووجه حسنى، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، النصيحة للمواطن المصرى بزيادة الإجراءات الاحترازية، لاسيما أن التجمعات ستكون بشكل أكبر فى شهر رمضان الكريم، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى هذه التجمعات الغير دورية والغيرة مطلوبة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى وإرتداء الماسكات والكمامات للوقاية من الإصابة. واحتتم حسنى، :"بروتوكول العلاج المصرى، ناجح حتى هذه اللحظة وفى منتهى الكفاءة فى التعامل مع إصابات كورونا ولم يتم تغييره، وهو طبقا لمواصفات المنظمات العالمية فى قوتها وأدائها للحفاظ على صحة المصريين.

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