جدة - نرمين السيد - وجاء بنص التهنئة: "يتقدم صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوى ودير مواس للأقباط الكاثوليك، بتهنئة إخوتتا وأحباءنا المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الشعب المصرى بكل الخير واليمن والبركات، ونرفع الدعاء الله حتى يزيل هذا الوباء ويحفظنا جميعًا من كل شر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا بشارة يهنئ المسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.