صور .. كرم جبر: الصحافة القومية سند الدولة ولن نسمح بمحاولات الهجوم عليها

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الصحافة القومية المصرية خاضت معارك كثيرة وكانت دائما سندًا وظهيرًا للدولة فى أشد التحديات ودافعت عنها واستطاعت أن تواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، مضيفًا أن الإعلام القومى لعب ولازال دورًا مهمًا.





وأضاف أن البعض يحاولون التشكيك فى الصحافة القومية ولكن لن نسمح بمثل هذه المحاولات للهجوم عليها أو تصفيتها، وقال: "علينا الدفاع عنها بكل قوة والتمسك بها لأنها صحافة الشعب ومموله منه ولا وليست لها ولاء ولا قبلة إلا المصلحة العليا للبلاد".

وأشاد جبر بدور الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، فى الارتقاء بالمؤسسات القومية، قائلًا: رئيس الهيئة محترف إداريا وصحفيًا، ومنذ توليه منصبة وهناك تكامل وتعاون تام بين المجلس والهيئة فى سبيل الارتقاء بالمؤسسات القومية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، بمناسبة توفيق أوضاع الإصدارات الصحفية القومية وتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة إلى المجلس وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

من جانبه، رحب المهندس عبدالصادق الشوربجى، بالحضور من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الإصدارات الصحفية القومية، وأكد على أهمية الدور الكبير الذى تلعبه المؤسسات الصحفية القومية وإصداراتها للأمن القومى المصري، باعتباها جزء أصيل منه وأحد أدوات الدولة وقوتها الناعمة، وشدد على تقديم كل أنواع الدعم للمؤسسات للنهوض برسالتها ومواصلة عمليات تطويرها وتحديثها.

وأشار إلى أن المؤشرات تؤكد تحسن الأوضاع تدريجيا بالمؤسسات مع فتح كل الملفات الصعبة والتى كانت معلقة خلال فترات طويلة سابقة، مشيدًا بالدور الكبير الذى يلعبه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر فى الوقت الراهن وفى ملفات متعددة، وعقب ذلك قاما رئيسا المجلس والهيئة بتسليم شهادات توفيق الأوضاع لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الإصدارات القومية.

ويشار إلى أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، واللوائح الصادرة تنفيذا له، قد ألزمت كل الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.