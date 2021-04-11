  الأرصاد تكشف حالة طقس أول أيام رمضان  

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس على مدى الـ72 ساعة القادمة بدءا من اليوم الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل والمتوقع فيه بداية شهر رمضان المعظم.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد وجنوب البلاد،مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء لطيف على السواحل الغربية معتدل على جنوب الصعيد.

اما حالة الطقس ليلا فيكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على باقى الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء واضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة رياح 50-60 كمس وارتفاع الأمواج 2.5:3.5 متر وكذلك اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة رياح 60-70 كمس وارتفاع الموج 3:4 متر.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى17، وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 11، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 15.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس لطيف نهارا على الوجة البحرى والقاهرة الكبرى،حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية،معتدل على جنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

اما حالة الطقس ليلا فيكون بارد على القاهرة الكبرى والوجة البحرى مائل للبرودة على باقى الانحاء.

وأوضحت الأرصاد انه هناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، يوم الإثنين،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 13، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى20، وعلى شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد30 للعظمى والصغرى 17.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء المقبل، طقس معتدل على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد وجنوب سيناءولطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، أما حالة الطقس ليلا فيكون نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد انه هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 17.