/626717/هالة-كمال-مجلسي-النواب-والشيوخ-لديها-ملفات-هامة-سيتم-مناقشتها-وبحثها-تشريعيا

صرحت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن أن مجلسي النواب والشيوخ لهم دور كبير ومؤثر في كل الملفات التي تتبناها الدولة المصرية من تنسيق وتفاعل دائم مع مؤسسات الدولة وقياداتها حيث يعمل الجميع من أجل مصلحة المواطن المصري.

هالة كمال: مجلس الشيوخ حريص على إصدار التشريعات والقوانين التى تسهل من حياة المواطن

ولفتت هالة كمال عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن مجلس الشيوخ حريص منذ بداية الفصل التشريعى علي مناقشة المشروعات والقوانين لتقديمها لمجلس النواب، لاستكمال العمل بها وإصدار التشريعات والقوانين التي تسهل من حياة المواطن المصري وتحقق كل مصالحه في كافة المجالات وقد تم خلال الشهور الماضية العديد من المناقشات لكافة الملفات التي تهم المواطن المصري وتصب في مصلحته، وتحقق له تنمية اقتصادية وترفع من مستوي معيشته وتنظم العمل بينه وبين المؤسسات، التي يعمل بها وتحقق للمؤسسة نظام تشريعي يؤمن طرق عملها ويمكنها من تحقيق اهدافها لرفع الاقتصاد المصري وايضا لجذب الاستثمارات الخارجية.

هالة كمال: مجلسي النواب والشيوخ أمامهم ملفات هامة

وأضافت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ:” المجلسين في الفترة المقبلة أمامهما عدة ملفات هامة سيتم العمل عليها ومناقشتها وبحثها تشريعيا ورقابيًا في عمل مشترك ومتناغم، مما يحقق المصلحة العامة لوطننا الحبيب تقديرًا وإعزازًا من كافة نواب مجلسي النواب والشيوخ للدور المشرف والقوي، الذي تقوم به أجهزة وقيادات الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عبد الوهاب عبد الرازق يهنئ السيسي بحلول رمضان

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بعث ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وجاء فى نص البرقية المرسلة إلى الرئيس السيسي:” فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يطيب لي أن اتقدم لسيادتكم بأسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ، بخالص ‏التهنئة القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .. شهر الخيرات والبركات والانتصارات.

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق :” ونحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنتقدم لفخامتكم بأحر التهاني داعين الله عز وجل لسيادتكم بالتوفيق والسداد وأن ينصركم في كافة التحديات، التي تواجهونها لتحقيق مصالح مصر وشعبها العظيم “.

واستكمل رئيس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق:” ندعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادتكم وعلي الشعب المصري وكافة الشعوب العربية والاسلامية بالخير والبركات وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل اخلاصكم وقيادتكم الحكيمة”.

والجدير بالذكر أن المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، الخميس الماضى، استقبل العميد جالفان أوبيبج، كبير مدير الشئون القانونية لجهاز الأمن الداخلى بجنوب السودان والوفد المرافق له، فى إطار التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان فى مجال سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات و التعريف بحقوق الإنسان.