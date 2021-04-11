روبوت رامز جلال..إمكانيات هائلة وسعره مفاجأة

/626733/روبوت-رامز-جلالإمكانيات-هائلة-وسعره-مفاجأة

أنهى الفنان رامز جلال من تصوير برنامجه الجديد الذي يحمل اسم "رامز عقله طار"، والذي يتصدر قائمة البرامج التي ينتظرها الجمهور كل رمضان، حيث تم تصوير البرنامج هذا العام في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل شيخ .

دوت الخليج يرصد أبرز التفاصيل عن الروبوت الذي ظهر بجوار رامز جلال في مقطع الفيديو المنتشر للمستشار تركي آل شيخ.

برنامج رامز عقله طار

تفاعل العديد من الجمهور والفنانين مع مقطع الفيديو الذي نشره تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بصحبة رامز جلال، حيث ظهرا في كواليس تصوير برنامج المقالب "رامز عقله طار".

لفت الروبوت شريك رامز في المقالب كما يفعل كل عام، الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن ذاك الروبوت يختلف عن الذي ظهر العام الماضي على هيئة كلب.

أبرز المعلومات عن روبوت رامز جلال

يذكر أن الروبوت الذي ظهر في الفيديو مع رامز جلال يدعي " Neo" من شركة ZORA BOTS ، صنع في بلچيكا، ويصل سعره إلى حوالي ٧٨ ألف جنيه مصري، أما عن أمكانيات الروبوت، فهو مزود بكاميرتين بدقة HD، وبه ٤ ميكروفونات ، كما يستطيع Neo التحدث مع الأشخاص من خلال تخزين الكلمات التي يسمعها في ذاكرته كي يسترجعها و يعيد نطقها من جديد.

والجدير بالذكر أنه يتم استخدم هذا الروبوت " Neo" في مراكز الرعاية الصحية ودار المسنين ومساعدة كبار السن في القيام بالتمارين الرياضية بالإضافة إلى التحكم فيه عن بعد من خلال أجهزة الكمبيوتر.