صناعة النواب تناقش دور وزارة التجارة لدعم صناعة الأثاث بدمياط

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ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتزمحمود، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء أحمد فاروق، بشأن عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها المنوط به تقديم الترويج لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، مما أصابها بحالة من الركود.

محافظة دمياط بها عزوف عن صناعة الأثاث

وأوضحت عضو مجلس النواب، هناء فارقو، أنه أصبح هناك عزوف داخل محافظة دمياط عن صناعة الأثاث، وتسائلت النائبة ما هي استراتيجية وزارة الصناعة لترويج صناعة الأثاث داخل مصر بشكل عام وداخل محافظة دمياط بشكل خاص؟

هيئة تنمية الصادرات

وقال ممدوح سليمان، الوزير المفوض من وزير الصناعة:” أنه في البداية يجب التحدث عن دور هيئة تنمية الصادرات داخل الوزارة بتطويرالمنتج المصري، ليستطيع المنافسة خارج مصر، والهيئة تمكنت من خلال وجود أربع بعثات الترويج للأثاث المصري داخل المعارض المحلية، وكان هناك معارض أخري سيتم ترويج الأثاث المصري بها ولكن تم إلغائها بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف "ممدوح" أن هيئة تنمية الصادرات قامت بزيارة مدينة دمياط وتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع الهيئة ومجموعة من مصنعي الأثاث بدمياط، وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات فعلية منها تنظيم بعثات خارج مصر وتم تنفيذ بعثة بالمغرب، كما تم وضع مقترح بتدريب العاملين بالمحافظة على آليات العمل الحديثة لمواكبة التطور العالمي.

وأشار إلى انه تم وضع خطة للترويج الالكتروني للأثاث على منصة الوزارة التي تتيح للمصنعين وضع صور منتجاتهم على المنصة بشكل مباشر، كما نظمت الهيئة العديد من ورش العمل المصنعين للتعريف بقوانين الاستيراد والصادرات الجديد.

ولفت ممدوح سليمان إلى التحديات التي تواجه صناعة الأثاث ولكنها مشاكل ترتبط بجهات اخرى، ولكن الهيئة لديها خطة للنهوض بصناعة الأثاث منها دعم صغار المصنعين وأصحاب الورش الصغيرة، ومعرفة المصنعين المحليين بالذوق الخارجي، وأيضا زيادة نسبة المشاركة بالمعارض الخارجية للأثاث.

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقش طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد سعد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل وتشجيع الزراعة التعاقدية.