/626736/طرح-الأغنية-الدعائية-لـ-هجمة-مرتدة--فيديو

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منذ قليل، الأغنية الدعائية لمسلسل هجمة مرتدة والتي حملت أسم "كل كلام الحب" للفنان مدحت صالح، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2021 عبر قناة dmc.

ومن جانبه نشر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأغنية الدعائية لمسلسل هجمة مرتدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وسط تفاعل العديد من المتابعين بعد دقائق قليلة من طرحها.

وينتمي مسلسل هجمة مرتدة إلى الأعمال المخابراتية، وتم تصويره في أكثر من دولة، حيث يجسد الفنان أحمد عز شخصية شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات إحدى الدولة الأجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات العامة المصرية، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على يدي مسئولي الجهاز.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.