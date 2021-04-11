/626737/السعودية-تعلن-تعذر-رؤية-هلال-رمضان-والثلاثاء-غرة-الشهر

أعلنت المملكة العربية السعودية، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإن بعد غدًا الثلاثاء هو غرة الشهر الكريم.

فيما أعلن المرصد الفلكي بحوطة سدير، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

كما كشف مرصد تمير، مساء الأحد، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في السعودية، حيث أكد الرائي متعب البرغش، تعذر رؤية الهلال في مرصد تمير.

الإعلان الرسمي والمحكمة العليا

ومن المقرر أن يتم تحري هلال شهر رمضان للمرة الثانية بعد تعذر رؤيته اليوم.

وستصدر المحكمة العليا في السعودية خلال الساعات المقبلة، الإعلان الرسمي حول رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

يوم الاثنين ستكون رؤية الهلال متاحة

وكان الرائي عبدالله الخضيري، مدير مرصد جامعة المجمعة، توقع إنه لا يمكن رؤية هلال رمضان في جميع الدول العربية اليوم الأحد، وعليه فإن غدًا الاثنين، هو المكمل لشهر شعبان، وسيكون غرة شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية.

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وأوضح الرائي الخضيري: "يوم الاثنين ستكون رؤية الهلال متاحة، لكن في حال صعوبة رؤيته ولم يتقدم أحد برؤيته فسوف تتم عدة شهر شعبان، وذلك وفقا لقرار المحكمة العليا".

لم يولد الهلال بعد في السعودية

بينما أفاد عبد الله المسند، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، بأنه لن يكون في الأفق هلال ليرى، مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن غرة شهر رمضان الثلاثاء المقبل.

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وقال المسند عبر "تويتر": "اليوم 29 شعبان، والقمر سيغرب مساء اليوم قبلا لشمس بنحو 26 دقيقة وفق أفق مكة ولم يحدث الاقتران، ولم يولد الهلال بعد".

وأضاف: "موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون فجر يوم غد الاثنين 30 شعبان بالتقويم الهجري 12 أبريل، عند الساعة 05:31 صباحًا بالتوقيت المحلي، وعليه فلن يكون في الأفق هلال ليرى مساء اليوم، وغرة رمضان الثلاثاء".