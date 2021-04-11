/626740/إمام-عاشور-يشارك-لاعبو-الزمالك-في-سباب-الأهلي-بألفاظ-خادشة-فيديو

تدوال رودا السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو للاعبي فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك، وهم يهتفون و «يسبون» بعض رموز النادي الأهلي، عقب المباراة التي جمعت بين فريقي الشباب على ملعب المارد الأحمر في الجزيرة، والتي أنتهت بفوز شباب الأحمر على الفارس الأبيض بهدفيين مقابل هدف وحيد.

وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب، حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف. وأثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي ، غضب جمهور الأهلي، حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات كبيرة على لاعبي فريق الشباب.

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